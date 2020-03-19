Росздравнадзор одобрил тесты на коронавирус компании Медпромресурс

Одним из соинвесторов в проекте является японская К.R. Mirai Genomics. Сейчас ведется производство портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Ряд клиник и лабораторий, как передает агентство «Интерфакс», подтвердили высокую точность теста.
2020-03-19T19:31:00+03:00
2020-03-19T19:31:33+03:00
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19:31, 19 марта 2020
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