Мантуров: Российским розничным сетям хватит закупленных продуктов минимум на два месяца

В этом заверяет глава Минпромторга Денис Мантуров. Его ведомство совместно с Минсельхозом проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов, чтобы избежать перебоев. В министерстве рассчитывают, что ажиотаж на отдельные товары начнет снижаться уже в ближайшие дни.