Мантуров: Российским розничным сетям хватит закупленных продуктов минимум на два месяца

В этом заверяет глава Минпромторга Денис Мантуров. Его ведомство совместно с Минсельхозом проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов, чтобы избежать перебоев. В министерстве рассчитывают, что ажиотаж на отдельные товары начнет снижаться уже в ближайшие дни.
2020-03-19T19:02:00+03:00
2020-03-19T19:07:56+03:00
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19:02, 19 марта 2020
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