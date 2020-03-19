Торги на московской бирже этим вечером закрылись в положительной динамике

Индекс Мосбиржи вырос почти на 8%. РТС – на 8,5%. Накануне оба они обновили четырехлетние минимумы. Это происходило на фоне дешевеющей нефти и слабеющего рубля.
2020-03-19T19:01:00+03:00
2020-03-19T19:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:01, 19 марта 2020
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