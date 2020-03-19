Столичные власти отрицают, что обсуждали введение в городе режима чрезвычайной ситуации

Такие слухи появляются уже не в первый раз. Никаких совещаний, на котором обсуждался так называемый «План В» не было, объявила пресс-секретарь мэра Гульрана Пенькова, а сообщения о таких разговорах она назвала неправдой. Представитель градоначальника призвала людей не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

О том, что в мэрии рассматривают возможность ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, ранее сообщал телеграм-канал Baza. Он писал, что чиновники могут ввести комендантский час, запретить въезд и выезд из Москвы, остановить общественный транспорт и закрыть все организации, кроме тех, которые крайне необходимы для города. По данным источника эти меры введут, если заболевших в столице будет более восьмисот человек.

О том, что Москву могут полностью закрыть на карантин еще в минувший вторник писала газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительстве. Тогда эту информацию в мэрии также назвали ложной.

Режим ЧС ввели уже в нескольких странах по всему миру. Только на этой неделе он начался в Португалии, Швейцарии и Северной Македонии.