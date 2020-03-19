Греция передала Олимпийский огонь оргкомитету летних игр «Токио 2020»

Церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла без гостей, без зрителей и без журналистов.

Такие ограничения были приняты в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Не пришла на церемонию и президент Греции Катерина Сакелларопулу, вступившая в должность 13 марта. Трибуны арены были пусты. Аккредитационные карты — аннулированы.

В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис. Они зажгли алтарь на стадионе. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.

Было отменено театральное представление, в котором планировали участие более полусотни артистов. На стадион вышли только две жрицы, которые после короткой эстафеты огня передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции, а тот — представителю оргкомитета «Токио 2020».

Уже завтра огонь спецрейсом должен прибыть в Японию.

Добавим, что Президент МОК Томас Бах накануне поддержал премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который планирует провести Олимпийские игры в Токио в срок, чтобы продемонстрировать всему миру, что человечество сильнее пандемии.

Летние Олимпийские Игры в Токио должна открыться с 24 июля.