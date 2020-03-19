«Партия роста» выдвинет Сергея Шнурова на довыборы в заксобрание Петербурга

Ранее партия опровергала эти данные. То, что Партия роста рекомендовала выдвинуть Сергея Шнурова на довыборы подтвердил председатель партии Борис Титов. По его словам, Шнуров действительно пока не подавал документы для регистрации на выборах, но он собирается в них участвовать.

Как сообщает РИА Новости, рекомендацию петербургскому отделению выдвинуть Шнурова дал политсовет партии. Конкуренцию музыканту составят еще пять кандидатов. По данным газеты «Коммерсантъ», это глава Московского района Владимир Ушаков, от Справедливой России заместитель главы муниципального округа «Автово» Илья Шмаков, от Яблока экс-депутат ЗакСа пятого созыва Александр Кобринский (ныне помощник депутата Бориса Вишневского), координатор партии ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин, а также Геннадий Денисов из КПРФ.

Прием документов Горизбирком завершит послезавтра.Довыборы состоятся в связи с тем, что летом прошлого года скончался депутат фракции «Единая Россия» Павел Зеленков. О том, что он займется политикой Сергей Шнуров сообщил в конце прошлого месяца.

Довыборы в Заксобрание Петербурга Горизбирком назначил на 7 июня.

Певец никогда не принадлежал к оппозиции, его уход во власть был вопросом времени. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и писатель Виктор Шендерович.

Сергей Шнуров прекрасно впишется в эту «демократическую мозаику самодержавного зала», — считает Шендерович.