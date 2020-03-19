Владимир Путин утверждает, что его будущее после 2024 года будет зависеть от мнения россиян

В интервью ТАСС, президент также сказал, что не разделяет позицию людей, которые называют его царем.

Путин признался, что не планировал так долго быть президентом, но сейчас он чувствует большую ответственность, при этом, однако, не разделяет позицию людей, которые называют его царем.

Негативный фон делает итоги голосования по поправке в Конституцию менее предсказуемыми. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Михаил Виноградов.

Риски десакрализации фигуры Владимира Путина сейчас возрастают, — считает Михаил Виноградов.