Историк Олег Соколов готов выплатить потерпевшей стороне 10 миллионов рублей в качестве компенсации

Его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, именно на такой сумме настаивают родственники убитой.

Также Почуев сообщил, что Соколов отказался от суда присяжных.