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18:25, 19 марта 2020

В столичные аэропорты пришло семь сообщений о минировании самолётов

Ни одно не подтвердилось. От неизвестных лиц за сегодняшний день в аэропорты Домодедово и Шереметьево поступили письма, где рассказывалось об угрозах взрыва на нескольких разных рейсах. Там упоминались семь самолётов которые летели или в столицу, или из неё.

Агентство ТАСС сообщает, что сейчас они все уже совершили штатные посадки, а в результате досмотра пассажиров и багажа ничего подозрительного найдено не было.

Подобные ложные сообщения о минировании самолётов приходят с третьего марта. До сегодняшнего дня рекорд по количество лжеминирований был вчера, когда аэропорты были вынуждены дополнительно проверять шесть рейсов.

В начале месяца «Русская служба BBC» писала, что эти письма рассылает один и тот же человек. По её данным, таким образом он пытается добиться, чтобы авиакомпании перевели на его кошелек сто двадцать биткоинов.

Ранее этот же злоумышленников организовывал волны ложных оповещений о бомбах в российских судах, школах, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

По оценке агентства «Интерфакс» в России зафиксирован рекордный показатель ложных сообщении о минировании. Только за прошлый год их было более тысячи.



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