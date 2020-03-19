Американским дипломатам не разрешили посетить Пола Уиллана в Лефортово в связи с коронавирусом

Сегодняшний визит был согласован с Министерством иностранных дел России, — сообщил «Интерфаксу» брат Уиллана, Дэвид. Он выразил сожаление по данному поводу, отметив, что консульские визиты до сих пор были единственным регулярным каналом передачи информации.

Напомним, — Уиллана обвиняют в шпионаже. Как ожидается, суд над ним начнется 23 марта