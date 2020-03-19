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Эксклюзив Эха 18:00, 19 марта 2020

В России почти 200 человек инфицированы коронавирусом

Новых случаев 52. Летальных исходов нет, утверждает оперативный штаб. Во второй половине дня власти скорректировали информацию — еще утром говорили о смерти пожилой москвички, у которой выявили коронавирус.

Причиной сегодняшней смерти женщины в московской больнице называют отнюдь не пневмонию нового типа. «К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции» — так начинается сообщение в твиттере столичного градоначальника Сергея Собянина. Сегодня днем он написал о смерти 79-летней пациентки, у которой, по словам мэра, пневмония осложнилась другими тяжелыми болезнями — диабетом, атеросклерозом и гипертонией.

Примерно в тоже время в оперативном штабе уточнили: женщина действительно попала в реанимацию с коронавирусом, однако результаты вскрытия показали, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Позже соответствующий комментарий появился и в твиттере московского мэра. Главный патологоанатом города в свою очередь добавил, что на момент кончины пациентки изменений в легких не было.

О личности умершей официально ничего не говорится, однако в прессе уже начали появляться сообщения о том, что это сотрудница Государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. РБК со ссылкой на источник пишет, что речь идет о Валентине Зубаревой. На сайте вуза ее называют профессором, заместителем заведующего кафедрой финансового менеджмента. При этом в самом университете информацию о смерти пока не подтверждают.

Между тем «Московский комсомолец» пишет, что женщина вплоть до попадания в больницу продолжала читать лекции в университете. В связи с этим, якобы составлен список из 120 учащихся и 20 преподавателей, с которыми она контактировала. Как рассказал «Эху Москвы» студент РГУ Алексей Поздеев, в учебном заведении объявлен карантин. Причем сделано это было до сообщения о смерти пациентки.

Пресс-служба университета в свою очередь уточняет, что вуз работает в штатном режиме, но в нем отменены все массовые мероприятия, а учащиеся отправлены на каникулы до середины апреля.
По последним данным, в стране зафиксировано почти 150 случаев заражения.

Власти делают все возможное для защиты населения от пандемии, но каждый житель России также в силах помочь в борьбе с вирусом, — считает премьер Михаил Мишустин.

«Мы принимаем проактивные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях», и мы продолжим действовать так же активно и энергично», — сказал он на заседании правительства.

«Но очень многое зависит от нас самих, от того, насколько ответственно мы относимся к собственному здоровью, здоровью наших близких и родных людей», — продолжил премьер. Он подчеркнул, что «необходимо максимально ограничить свои контакты и в случае проявления симптомов вызывать врача».

«Уверен, что принимаемые президентом, правительством, региональными властями меры, ответственность людей, взаимная поддержка позволят нам вместе победить коронавирусную инфекцию», — сказал Мишустин.
Он также сказал, что в России достаточно продовольствия: «сельское хозяйство — основа нашей безопасности».

В Италии власти намерены продлить карантин из-за пандемии. В стране более 35 тысяч инфицированных, и более трех тысяч жертв. Впрочем появляются первые оптимистичные прогнозы, рассказала «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Вера Щербакова. Еще одной страной, где наиболее тяжелая ситуация, это Испания. Там за сутки скончались 160 человек.

В Китае за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все выявленные случаи являются завозными, — сообщил министр здравоохранения Китая Ми Фен: «Впервые в Китае не было обнаружено заболеваний внутри страны. Во всех областях, кроме провинции Хубэй, нет смертей, число тяжелых случаев сократилось до двух. В провинции Хубэй нет новых подтвержденных случаев, а также нет новых подозрений на вирус».

Всего в Китае от последствий коронавируса скончались более трех тысяч человек. С начала вспышки инфекции в стране заразились более 80 тысяч человек, 70 тысяч вылечились. Официальный показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 4%.

В соседних странах, между тем, не очень доверяют информации китайских властей — об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин. В Кабинете министров Японии также открыто заявили, что китайской статистике доверять не следует.

Опыт Южной Кореи, которой удалось существенно замедлить распространение коронавируса, обращает на себя внимание целого ряда зарубежных стран. На пике эпидемии в Южной Корее было более 900 случаев заражения, а накануне – всего 74, пишет американский журнал Science. – Сеул стал для стран Европы и США примером для подражания: 50-миллионной стране удалось существенно замедлить распространение инфекции. При этом южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры, которые помогли Китаю взять эпидемию под контроль, перевод сайта «Иносми». – Издание цитирует эксперта Корейского университета, который считает, что успех его страны может стать для других уроком и предупреждением: даже если количество заболевших уменьшилось, государство должно быть готово к новой вспышке.

Успех объясняется самой масштабной и организованной программой тестирования и усилиями по изоляции заразившихся. Страна взяла анализы у 270 тысяч человек, проведя более пяти тысяч тестов на миллион жителей. Для сравнения, в США на миллион граждан проведено 74 теста.

Опыт Сеула показывает, что для контроля эпидемии важна масштабная диагностика, уверен эксперт Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. – Отслеживание контактов столь же важно для сдерживания эпидемии. Опыт борьбы с эпидемией помог усовершенствовать методы профилактики и контроля инфекции в больницах. Пока среди работников сферы здравоохранения не отмечено ни одного случая заболевания.

Принятый недавно закон дал представителям власти полномочия забирать у заразившихся людей сотовые телефоны, кредитные карты и прочие носители данных, чтобы восстановить картину их перемещений за последнее время. Это позволяет другим людям определить, не пересекались ли их пути с заболевшими. Специалисты при этом не уверены, удастся ли стране сохранить достигнутый ею успех, отмечает издание.

На сегодня в Южной Корее зарегистрирован минимальный по сравнению с другими странами уровень смертности от коронавируса.



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