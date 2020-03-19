МИД РФ: Украина готовит 3 мая провокацию в Крыму, Москва призывает Киев отказаться от нее

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Сейчас готовится новая провокация — некий «Марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация — ред.) собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», — сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, в Москве призывают «этого не допустить». «Нагнетая обстановку вокруг Крымского полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС», — добавила она.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».