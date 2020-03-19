Во всех российских регионах введен режим повышенной готовности

Из-за коронавируса школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения. Отменяют спортивные и другие массовые мероприятия, передает агентство ТАСС. Всего за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

Число заразившихся выросло до 199. Как подчеркнули в федеральном оперативном штабе, нет ни одного случая смерти от новой болезни. 79-летняя женщина, которая попала в больницу Москвы с коронавирусом, как поясняли столичные власти, скончалась из-за оторвавшегося тромба.