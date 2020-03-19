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17:03, 19 марта 2020

«Шереметьево» с завтрашнего дня закрывает два международных терминала

Об этом сказал заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Кайгородов: «С нуля часов 20 числа мы закрываем терминалы E и C на прилет и на вылет, и все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах будут переведены в терминалы D и терминал F».
Также с завтрашнего дня вступит в силу ограничение на перелеты в США, Великобританию и ОАЭ.



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