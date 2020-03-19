В Китае за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Все выявленные случаи инфекции являются завозными. Об этом сообщил министр здравоохранения Китая Ми Фен: «Впервые в Китае не было обнаружено заболеваний внутри страны. Во всех областях, кроме провинции Хубэй, нет смертей, число тяжелых случаев сократилось до двух. В провинции Хубэй нет новых подтвержденных случаев, а также нет новых подозрений на вирус».

Всего в Китае от коронавируса умерли больше трех тысяч человек.