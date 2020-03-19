В России официально не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса

Об этом объявили в оперативном штабе. При этом, количество заразившихся растёт. В штабе по борьбе с коронавирусом утверждают, что причиной смерти семидесятидевятилетней пациентки столичной инфекционной больницы была не новая болезнь которая ранее у неё подтвердилась, а оторвавшийся тромб. Там отметили, что это стало известно после вскрытия, которое прошло этим утром.

При этом в стране находят всё новые случаи заражения. В Москве за последние сутки подтвердились двенадцать диагнозов, в Подмоскове и Свердловской области, — по пять, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три, и еще по два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае.

В общей сложности по стране сейчас коронавирус выявили у ста девяноста девяти человек, из которых одиннадцать иностранцы.

Всего в мире выявили около двухсотдвадцати тысяч человек с коронавирусом. Почти девять тысяч из них скончались, а восемьдесят четыре тысячи выздоровели.