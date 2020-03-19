Зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов избран новым руководителем столичной комиссии

За его кандидатуру на сегодняшнем заседании проголосовали все 10 участников встречи, передает агентство «Интерфакс». Ермолов сменил на этом посту Валентина Горбунова, который руководил Мосгоризбиркомом четверть века. Оппозиция обвиняла его и комиссию в том, что они по надуманным предлогам отказывал в регистрации на выборах оппозиционным кандидатам.
2020-03-19T16:34:00+03:00
2020-03-19T16:37:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 19 марта 2020
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