Российские торговые сети несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса, сказал министр промышленности и торговли

Компаниям, по словам Дениса Мантурова, приходится создавать запасы продуктов и обеспечивать меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Министр заверил, что крупные сети закупили продукции минимум на два месяца. Ведомство Мантурова ожидает, что ажиотаж в магазинах будет снижаться в ближайшие дни.
2020-03-19T16:31:00+03:00
2020-03-19T16:37:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2608918-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 19 марта 2020
Загрузка комментариев...