Аэропорт «Шереметьево» с завтрашнего дня закрывает международные терминалы E и С

Рейсы переводятся на обслуживание в терминалы D и F. На фоне пандемии коронавируса авиакомпании начали сокращать количество международных рейсов. Через терминал F ранее начали обслуживание рейсов из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.