Аэропорт «Шереметьево» с завтрашнего дня закрывает международные терминалы E и С

Рейсы переводятся на обслуживание в терминалы D и F. На фоне пандемии коронавируса авиакомпании начали сокращать количество международных рейсов. Через терминал F ранее начали обслуживание рейсов из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.
2020-03-19T16:31:00+03:00
2020-03-19T16:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 19 марта 2020
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