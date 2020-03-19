Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

«Это клевета», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на «План В». Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, и соответственно, ничего подобного не обсуждалось. Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса», — сказала Пенькова.