Историк Олег Соколов отказался от суда присяжных

Напомним, — его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Суд присяжных при таком общественном внимании к этому делу невозможен, — считает адвокат Соколова, Александр Почуев.

По словам адвоката, Соколов готов выплатить потерпевшей стороне 10 миллионов рублей в качестве компенсации.