Всех людей, прибывающих в Россию из-за границы, обяжут пройти двухнедельную самоизоляцию

Об усилении мер по борьбе с распространением коронавируса стало известно на фоне первой смерти инфицированной пациентки в нашей стране.

Все, кто с сегодняшнего дня въезжают на территорию России, должны незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию и на 14 дней запереться у себя дома. Это следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Если раньше власти определяли список государств, по прибытии из которых граждане были обязаны самоизолироваться, то сейчас мера действует в отношении всех стран без исключения.

В том случае, если человек не может пройти карантин в домашних условиях, его переведут в медучреждение. Работодатели должны содействовать сотруднику в обеспечении его изоляции, а общественные организации, при необходимости, помогать такому лицу. Постановление касается всех регионов страны.

Сегодня в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано почти 150 случаев заражения.