В России за минувшие сутки число новых случаев коронавирусной инфекции превысило 50

Диагнозы поставлены сразу в 23 регионах страны, — сообщает оперативный штаб.

Таким образом общее число инфицированных составляет 199 человек. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране не зафиксировано.

Власти Москвы настаивают на том, что причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. В оперативном штабе признают, что у москвички также была диагностирована пневмония. Имя ее не называется.

Между тем, «Московский комсомолец» утверждает, что это профессор Университета нефти и газа имени Губкина, которая не контактировала ни с кем, кто приехал из-за рубежа.

В самом вузе пока эту информацию не подтверждают.

Университет закрыли на карантин еще до появления сообщений о смерти пациентки, у которой был выявлен коронавирус, — рассказал «Эху Москвы» студент Александр Поздеев.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в столице выросло до 86, все новые инфицированные в последнее время посещали европейские страны.