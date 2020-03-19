Госдума одобрила законопроект, позволяющий перевозить осужденных в колонии тех регионов, где проживают их родные

Госдума в окончательном чтении одобрила правительственный законопроект, который позволит перевозить осужденных в колонии тех регионов, где проживают их ближайшие родственники. Согласно внесенным изменениям, это коснется и тех лиц, которых направляют в исправительные центры на принудительные работы.
2020-03-19T15:03:00+03:00
2020-03-19T15:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 19 марта 2020
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