В Иваново больницу самовольно покинул пациент, который находился на карантине после возвращения из-за рубежа

Он был госпитализирован с признаками ОРВИ, экспресс-тест на коронавирус был отрицательным. Однако, по всем правилам, он должен был находиться в больнице — сообщил Интерфаксу источник в медучреждении.

В Единой России предложили внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят наказывать тех, кто инфицирован, за умышленное нарушение правил карантина. Об этом сообщил первый зам.руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев. По словам Исаева, речи о тюремных сроках не идет, однако должны быть большие штрафы, исправительные работы и другие ограничения свободы в качестве наказания.