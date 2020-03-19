Пожилая москвичка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом

Впрочем, власти, подтвердившие эту информацию позже уточнили, что непосредственной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В инфекционной больнице номер два умерла 79-летняя пациентка, — сообщили в штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. Там уточнили, что женщина поступила туда на выходных после того, как тесты выявили у неё новую болезнь. При этом, причиной смерти стал не коронавирус, а оторвавшийся тромб, утверждают в инстанции. По словам её представителя, это стало известно из результатов вскрытия, которое прошло этим утром.

Газета «Московский комсомолец» тем временем утверждает, что ей удалось раскрыть личность погибшей. По данным издания, она была профессором Российского Государственного Университета нефти и газа имени Губкина и читала студентам лекции вплоть до момента госпитализации. Со ссылкой на администрацию ВУЗа «МК» утверждает, что в связи с этим сейчас учебное заведение закрывают на карантин.

При этом агентство «Интерфакс» сообщает, что в самом университете эту информацию подтверждать не стали. В пресс-службе отметили, что никакого карантина в ВУЗе нет, а сведений о личности погибшей туда не поступало.

Официально коронавирус в России выявлен почти у 150 человек.