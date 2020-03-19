Американским дипломатам не разрешили посетить Пола Уиллана в Лефортово в связи с коронавирусом

Сегодняшний визит был согласован с Министерством иностранных дел России, — сообщил Интерфаксу брат Уиллана, Дэвид. Он выразил сожаление по данному поводу, отметив, что консульские визиты до сих пор были единственным регулярным каналом передачи информации. Напомним, — Уиллана обвиняют в шпионаже. Как ожидается, суд над ним начнется 23 марта.
2020-03-19T14:33:00+03:00
2020-03-19T14:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 19 марта 2020
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