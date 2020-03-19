Российские торговые сети закупили продукты питания минимум на два месяца, — утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров. Он надеется, что ажиотаж в российских магазинах снизится в ближайшие дни. Мантуров пообещал, что ситуация с антисептиками в аптеках улучшится к следующему понедельнику.

Многие отрасли российской экономики находятся в критическом положении, ситуацию можно исправить только приняв экстренные меры, — сказала в эфире «Эха Москвы» экономист Наталья Зубаревич. По словам Зубаревич, предсказать, сколько будет длиться кризис, пока невозможно.