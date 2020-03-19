Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина не закрывался на карантин, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе вуза. Там также отметили, что у них нет подтвержденной информации о том, что в московской больнице умерла 79-летняя профессор университета, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

Ранее «МК», ссылаясь на администрацию вуза, сообщил, что вуз закрыт на карантин и в настоящее время составлен список из студентов и преподавателей, с которыми контактировала профессор. Утверждается также, что она не контактировала ни с кем, кто выезжал за границу.