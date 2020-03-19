Распространение коронавируса привело к усилению активности в Рунете различных мошеннических схем — они атакуют пользователей от имени госструктур. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты советуют скептически относиться к любым сообщениям о коронавирусе и доверять только крупным надежным источникам.
2020-03-19T14:09:00+03:00
2020-03-19T14:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 19 марта 2020
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