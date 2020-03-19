«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина

Зам.руководителя фракции Андрей Исаев отметил, что уже сейчас законом предусмотрена уголовная ответственность, если нарушение карантина привело к массовому заражению. Однако в ситуации с коронавирусом данный факт установить очень сложно, — признал депутат.
2020-03-19T14:09:00+03:00
2020-03-19T14:10:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 19 марта 2020
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