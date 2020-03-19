В Афинах прошла передача олимпийского огня организаторам Олимпиады в Токио

Из-за распространения короновируса, церемония на стадионе «Панатинаикос» была скромной.

Из-за пандемии короновируса передача огня Игр в Токио прошла за закрытыми дверьми без зрителей и аккредитованных на это событие местных журналистов. Присутствовали лишь несколько репортеров, прибывших вместе с небольшой японской делегацией. Не было на стадионе и президента греческой республики Екатерини Сакелларопулу, хотя ранее она планировала прибыть на передачу огня организаторам токийской Олимпиады.

На арене Панатинаокос прошел заключительный этап эстафеты, которая ранее была приостановлена из-за короновируса. По ее завершении огонь был зажжен на олимпийском алтаре внутри стадиона.

Уже завтра символ олимпийского движения специальном рейсом должен прибыть в Японию. Там эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта

Летняя Олимпиада в Токио должна открыться с 24 июля. Власти Японии по прежнему надеются, что коронавирус не помешает проведению соревнований.