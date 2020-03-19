Рубль этим утром продолжил снижение, обновив показатели четырехлетней давности

Сейчас российская валюта немного возвращает позиции. Прежде всего благодаря росту цен на нефть после обвала.

На открытии торгов на московской бирже российский рубль незначительно укрепился. Это продолжалась недолго. Менее чем через полчаса российская валюта перешла к снижению. Доллар стоил почти 82 рубля, евро превысил 89. Российский рынок акций в начале торгов показал рост, но затем возобновил падение. Так акции «Аэрофлота» рухнули на 10%. Сейчас рубль немного укрепился, вернувшись к показателям начала торгов. Американская валюта стоит за 80 рублей, евро 87. На ситуацию повлияло повышение цены на нефть — баррель марки Brent стоит больше 26 долларов. На этом фоне выросли акции крупных нефтяных российских компаний. Российская валюта не может отправиться от удара, нанесённого коронавирусом и низкими ценами на нефть, отмечают аналитики. На этом фоне Минфин и Центробанк усилили прямую поддержку валютного рынка. После вчерашнего обвала рубля на рынке валют Forex. Они начали продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния.

Агентство Bloomberg называет российский рубль второй по волатильности валютой мира после мексиканского песо.