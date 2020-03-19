В китайском городе Ухане, где началась эпидемия, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, — утверждают китайские власти. Всего в материковом Китае коронавирус обнаружили у 34 человек. Во всех случаях заболели люди, приехавшие из-за рубежа.

Одновременно в Италии зарегистрировано максимальное количество умерших с начала распространения вируса, — сообщают зарубежные СМИ.

Несмотря на жесткие меры правительства, за последние сутки число жертв эпидемии выросло до 475, пополнив общий счет погибших до почти трех тысяч. Большая часть смертей приходится на провинцию Ломбардия. Как сообщает Си-эн-эн, средний возраст умерших – 80 лет, а инфицированных – 63 года. Количество умерших в возрасте до 50 лет минимально.

По данным Гардиан, которая ссылается на отчет Национальной службы здравоохранения Великобритании, при негативном развитии событий эпидемия в Италии может продлиться до следующего года и привести к госпитализации почти восьми миллионов человек. Отмечается, что половина умерших страдали минимум от трех побочных заболеваний, включая болезни сердца, повышенное давление и диабет. По состоянию на вчерашний день, число жертв коронавируса в Италии приближается к количеству погибших в Китае. Как сообщают итальянские СМИ, со ссылкой на благотворительные организации, отслеживающие ситуацию с пандемией, к этому моменту около ста тысяч итальянцев могли заразиться вирусом COVID-19.

Коронавирусом заразился и главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье. Об этом он сам сообщил в своем Твиттере.