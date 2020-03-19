В России скончалась первая пациентка с коронавирусом – это пожилая москвичка

79-летняя жительница столицы, по данным оперативного штаба, была госпитализирована еще в прошлую пятницу, а после подтверждения диагноза «коронавирус», экстренно переведена во Вторую инфекционную больницу. Там ее поместили в изолированный реанимационный бокс. Однако, несмотря на интенсивную терапию, состояние пациентки с каждым днем только ухудшалось. В оперштабе подчеркивают, что причиной смерти стал не коронавирус, а оторвавшийся тромб. Как написал в твиттере мэр города Сергей Собянин, пневмония осложнилась другими тяжелыми болезнями — сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией. Он выразил соболезнование семье и добавил, что сейчас окружение женщины находится под наблюдением. Пока тяжелых симптомов у них нет.

Между тем, «Московский комсомолец» утверждает, что после смерти жительницы столицы, Государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина закрыли на карантин. Пациентка была сотрудницей вуза и вплоть до дня госпитализации читала лекции студентам. По сведениям газеты, сейчас составлен список из 120 учащихся и 20 преподавателей, с которыми контактировала женщина. В пресс-службе университета «Эху Москвы» эту информацию пока комментировать не стали.

В оперштабе напомнили, что коронавирус особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Им призывают строго соблюдать меры предосторожности: минимизировать контакты с окружающими и избегать мест массового скопления людей.

Одновременно в пресс-службе университета отрицают, что вуз закрыт на карантин. По последним данным, в России зафиксировано почти 150 случаев заражения коронавирусом.

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщает издание Фонтанка со ссылкой на петербургский оперативный штаб. Всего в городе с подозрением на коронавирус за сутки госпитализировали 57 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Между тем Минздрав утверждает, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Это поможет в создании лекарств и вакцин.

Правительство призывает россиян не паниковать. Власти обещают не допустить дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня же объявлено о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса – вводится отсрочка на три месяца по уплате страховых взносов и арендных платежей.

Всех россиян, которые возвращаются из-за границы, будут отправлять на двухнедельный карантин. Это распоряжение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Ранее самоизолироваться должны были те, кто прибыл в Москву из США, Великобритании, стран Евросоюза и всех стран Европы, не входящих в ЕС, включая Белоруссию и Украину.