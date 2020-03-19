Ташкентский суд приговорил дочь бывшего президента Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцем лишения свободы

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь бывшего президента Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцем лишения свободы, сообщает Верховный суд Узбекистана. Ее признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений. Согласно нормам уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года. Узбекистан оценивает в 3,8 трлн сумов ($399,15 млн по текущему курсу) и еще $165 млн ущерб, нанесенный стране Каримовой.