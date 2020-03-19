Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, готов выплатить потерпевшей стороне 10 млн рублей

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, готов выплатить потерпевшей стороне 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, именно на такой сумме настаивают родственники убитой. Также Почуев сообщил, что Соколов отказался от суда присяжных.