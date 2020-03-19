Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, готов выплатить потерпевшей стороне 10 млн рублей

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, готов выплатить потерпевшей стороне 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, именно на такой сумме настаивают родственники убитой. Также Почуев сообщил, что Соколов отказался от суда присяжных.
2020-03-19T13:32:00+03:00
2020-03-19T13:39:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 19 марта 2020
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