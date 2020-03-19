Мишустин: Власти делают все для защиты населения от пандемии, но каждый житель РФ в силах помочь в борьбе с вирусом

Власти делают все возможное для защиты населения от пандемии, но каждый житель России также в силах помочь в борьбе с вирусом, — считает премьер Михаил Мишустин. Мишустин также сказал, что в России достаточно продовольствия: «сельское хозяйство – основа нашей безопасности».
2020-03-19T13:31:00+03:00
2020-03-19T13:37:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 19 марта 2020
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