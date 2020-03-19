РГУ нефти и газа закрыт на карантин в связи со смертью сотрудницы, у которой был диагностирован коронавирус

Российский Государственный университет нефти газа закрыт на карантин в связи со смертью сотрудницы, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на администрацию вуза.

Составлен список из 120 студентов и преподавателей, с кем непосредственно контактировала 79-летняя профессор. Как она заразилась, пока неясно – никто из ее родственников не выезжал за границу.

В университете нефти и газа «Эху Москвы» сказали, что проверяют данную информацию и от комментариев пока воздерживаются.

Ранее власти подтвердили, что в Инфекционной больнице №2 в Москве умерла женщина. У которой диагностировали коронавирусную инфекцию. Оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.