Закон о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии принят Госдумой

Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении приоритетный закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях, сообщает Интерфакс.



Законом предлагается наделить правительство правом устанавливать максимально возможные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия на срок не более чем 90 календарных дней в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.



Ограничение цены на медикаменты может быть установлено, если в нескольких субъектах РФ рост превысит 30%, с учетом надбавок оптовых и розничных сетей. Положение о надбавках сетей было включено в законопроект ко второму чтению.



В РФ в настоящее время цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные зафиксирована, в перечень входят более 700 наименований.