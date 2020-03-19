Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении приоритетный закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях, сообщает Интерфакс.
Законом предлагается наделить правительство правом устанавливать максимально возможные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия на срок не более чем 90 календарных дней в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.
Ограничение цены на медикаменты может быть установлено, если в нескольких субъектах РФ рост превысит 30%, с учетом надбавок оптовых и розничных сетей. Положение о надбавках сетей было включено в законопроект ко второму чтению.
В РФ в настоящее время цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные зафиксирована, в перечень входят более 700 наименований.
Закон о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии принят Госдумой
Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении приоритетный закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях, сообщает Интерфакс.