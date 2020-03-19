Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронят 20 марта на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание будет закрытым для широкой общественности и СМИ.

О смерти Лимонова стало известно 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Лимонова похоронят завтра на московском Троекуровском кладбище. Накануне в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавлял Эдуард Лимонов, отметили, что похороны пройдут без широкой общественности и прессы. Таково было желание самого писателя.

В советское Лимонов участвовал в диссидентском движении. Эмигрировал с США, потом жил во Франции. Вернувшись в Россию в начале 1990-х годов, начал политическую деятельность.

Эдуарду Лимонову было 77 лет.