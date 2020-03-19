«Партия Роста» выдвинет музыканта Сергея Шнурова на довыборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, — сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя регионального отделения Павла Швеца. Довыборы в Петербурге в 21 округе назначены на 7 июня в связи с кончиной депутата Павла Зеленкова. Он входил во фракцию ««Единая Россия»».