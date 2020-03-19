«Партия Роста» выдвинет музыканта Сергея Шнурова на довыборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, — сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя регионального отделения Павла Швеца. Довыборы в Петербурге в 21 округе назначены на 7 июня в связи с кончиной депутата Павла Зеленкова. Он входил во фракцию ««Единая Россия»».
2020-03-19T13:04:00+03:00
2020-03-19T13:11:03+03:00
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13:04, 19 марта 2020
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