Суды по делам о пытках заключенных в ИК №1 в Ярославле отложены из-за угрозы распространения коронавируса

Суды по делам о пытках заключенных в исправительной колонии №1 в Ярославле отложены из-за угрозы распространения коронавируса, — сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда. Сегодня должны были рассматривать жалобу на приговор двум бывшим сотрудникам колонии, которые ранее получили условные сроки.

Президиум Верховного суда постановил ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В то же время федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что данная мера скажется на доступности правосудия в основном в судах первой инстанции. Ограничительные меры в судах будут действовать до 10 апреля.