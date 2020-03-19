Американскую делегацию на праздновании 9 мая в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности

Сам глава государства ранее от визита в Россию отказался.

Советник главы Белого дома Роберт О`Брайен приедет в Россию на празднование семидесятипятилетия победы над нацистской Германией. Об этом сегодня объявил посол США в России Джон Салливан. Он добавил, что приезд делегации говорит о том, что в Штатах чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции.

На этой неделе также стало известно, что президент Франции не собирается менять своих планов и всё же приедет на парад победы. Её посол в России Пьер Леви сказал газете «Коммерсант», что сейчас никто даже не ставит под сомнение, что Эммануэль Макрон присоединится к этому празднику.

Несмотря на пандемию коронавируса и различные меры предосторожности, в России подготовка к девятому мая идёт полным ходом. Ранее «Независимая газета» со ссылкой на свои источники в армии сообщала, что соответствующие мероприятия проходят в военной части в подмосковном Алабине.

Ранее президент Владимир Путин говорил в интервью ТАСС, что ему не важно, кто из иностранных лидеров поучаствует в этом празднике. При это он добавил, что «в моральном смысле» для бывших союзников СССР было бы правильно приехать.