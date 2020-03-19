В Москве, в Инфекционной больнице №2, умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию

В оперативном штабе уточнили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии – у пациентки было несколько хронических заболеваний.

По последним данным, в России коронавирус обнаружен у 147 человек.

Тем временем, китайские власти утверждают, что за последние сутки в провинции Ухань не зафиксировано ни одного нового случая заражения. Впрочем, японские СМИ сомневаются в достоверности этих данных, — передает из Токио корреспондент ТАСС Василий Головнин. В правительстве Японии также считают, что китайское статистике доверять не следует.