Главный санитарный врач поручила главам регионов обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление ведомства. Роспотребнадзор обязал местные власти проводить обследование на наличие коронавируса в течение двух недель всех лиц, вернувшихся из стран Европы, а также тех, кто в течение месяца прибыл из зарубежных поездок и обратился за помощью при проявлении симптомов простудных заболеваний. «Высшим должностным лицам субъектов РФ: обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию РФ, продолжительностью на 14 календарных дней со дня их прибытия»,— говорится в документе.