Президент АРБ считает, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку завтра

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что завтра Центральный банк РФ примет решение о повышении ключевой ставки. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Скорее всего, Центральный банк решит поднять ставку для того, чтобы сдержать спекулянтов и так далее. Это обычно оборачивается тем, что кредитоваться становится сложнее, кредитовать тоже становится сложнее, потому что банки не знают, кому дать денег, а заемщики не могут брать деньги, когда такие высокие ставки. Это обычно приводит к очередному этапу приостановления, стагнации экономики. Надеюсь, что на короткое время», — сказал он.

Г.Тосунян отметил, что после обострения экономической ситуации начнется «обновление, оздоровлении более быстрыми темпами». «Мы пять лет стагнировали. Сейчас, если эту ситуацию использовать в правильном направлении, возможно, мы от стагнации перейдем в конце концов к развитию», — заключил он.