Сербия полностью прекращает международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса

Аэропорты будут принимать рейсы только по специальному разрешению правительства. На какой срок вводятся ограничения, не уточняется.

Новые ограничительные меры из-за коронавируса вводят сразу несколько стран. Прежде всего, речь идет о запрете пересечения границы и карантине.

Финляндия сегодня в полночь закрыла границы, а на пограничных пунктах с Евросоюзом был введен контроль. Аэропорты страны отныне принимают лишь граждан, которые возвращаются домой, а также грузы.

Сразу несколько стран, включая Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты, закрывают границы для иностранцев. В Египте в полдень и вовсе будет полностью остановлено пассажирское авиасообщение. Доминиканская Республика готовится ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а также, по примеру других стран, закрывает границу на суше, море и в воздухе.

Ограничительные меры вводятся и на уровне отдельных городов. Так, в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алма-Ате – будет установлен периметр карантинной зоны, а передвижение людей и транспортных средств ограничат. Ранее в стране был также введен режим ЧС.

Китайские власти утверждают, что за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая в Ухани, который был центром распространения инфекции.