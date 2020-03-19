В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщает издание Фонтанка со ссылкой на петербургский оперативный штаб. Всего в городе с подозрением на коронавирус за сутки госпитализировали 57 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное.
2020-03-19T12:30:00+03:00
2020-03-19T12:31:00+03:00
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12:30, 19 марта 2020
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