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12:30, 19 марта 2020

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщает издание Фонтанка со ссылкой на петербургский оперативный штаб. Всего в городе с подозрением на коронавирус за сутки госпитализировали 57 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное.



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