В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщает издание Фонтанка со ссылкой на петербургский оперативный штаб. Всего в городе с подозрением на коронавирус за сутки госпитализировали 57 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное.