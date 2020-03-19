Советник Трампа по нацбезопасности О'Брайен возглавит делегацию США на праздновании 9 мая

Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом говорится в заявлении посла США Джона Салливана, распространенном в четверг американским диппредставительством в Москве.



«Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, — сказал Салливан. — Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех».